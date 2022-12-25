الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة "كبوت" وتوكتوك، مساء اليوم الأحد، بطريق قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان، أخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة "كبوت" وتوكتوك بطريق قرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصابين لمستشفي كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة.


وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

اصابة 8 أشخاص أسوان كوم امبو مستشفى القيادات الأمنية شمال أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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