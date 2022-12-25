الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لبحث مطالب العمال.. محافظ الإسماعيلية يلتقي قيادات نقابية غدا

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يلتقي غدا الاثنين، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عددا من القيادات النقابية العمالية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث التنسيق المشترك لخدمة العمال في مواقع العمل المختلفة بالمحافظة.
من جانبه، أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاجتماع يأتي انطلاقا من دور الاتحاد العام في الدفاع عن حقوق العمال، وبحث مطالبهم مع جميع الجهات المعنية، وتلبية لدعوة محافظ الإسماعيلية، عقب التواصل الذي تم مؤخرا بين الجانبين من أجل بحث بعض مطالب عمال المحافظة، فضلا عن التنسيق في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتابع «جبران»، أن الاجتماع سيناقش أيضا سبل حل بعض المشكلات التي وردت للاتحاد العام من بعض القطاعات العمالية في الإسماعيلية، وتذليل كافة العقبات للنهوض بالعملية الإنتاجية، لخدمة الوطن.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عددا من القيادات النقابية العمالية، وأيضا مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسماعيلية برئاسة أشرف مصطفى رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية.

وعلى جانب آخر، وجّه هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، التهنئة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمناسبة تأسيس أول قناة وثائقية مصرية على النايل سات، التي سيبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، على أن تنطلق رسميًا فى مايو 2023، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان عنها عبقري ومهم.

وقال حمدي عرابي، نائب رئيس النقابة، إن فكرة طرح قناة وثائقية في الأصل نقلة موضوعية على مستوى خريطة الإعلام، وسيكون لها دور في إعلاء قيم تاريخ مصر العظيم وتسجيل وتوثيق كافة الأحداث وتحافظ على مساحات تراث العادات والتقاليد التي تعمل على وحدة وتماسك المجتمع.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حقوق العمال القطاعات العمالية القيادات النقابية العمالية الاتحاد المحلي لعمال الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

محافظ الإسكندرية: لم يصدر قراربتعطيل للدراسة حتى الآن

كيف احتفل المهاجرين في واشنطن وماهي علاقة مقر هاريس؟.. سي إن إن توضح

العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية فى البحيرة

هترجع مغسول .. الآثار تناشد المصريين زيارة مشروع التجلى الأعظم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى