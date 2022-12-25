لبحث مطالب العمال.. محافظ الإسماعيلية يلتقي قيادات نقابية غدا

يلتقي غدا الاثنين، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عددا من القيادات النقابية العمالية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث التنسيق المشترك لخدمة العمال في مواقع العمل المختلفة بالمحافظة.

من جانبه، أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاجتماع يأتي انطلاقا من دور الاتحاد العام في الدفاع عن حقوق العمال، وبحث مطالبهم مع جميع الجهات المعنية، وتلبية لدعوة محافظ الإسماعيلية، عقب التواصل الذي تم مؤخرا بين الجانبين من أجل بحث بعض مطالب عمال المحافظة، فضلا عن التنسيق في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع «جبران»، أن الاجتماع سيناقش أيضا سبل حل بعض المشكلات التي وردت للاتحاد العام من بعض القطاعات العمالية في الإسماعيلية، وتذليل كافة العقبات للنهوض بالعملية الإنتاجية، لخدمة الوطن.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عددا من القيادات النقابية العمالية، وأيضا مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسماعيلية برئاسة أشرف مصطفى رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية.

وعلى جانب آخر، وجّه هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، التهنئة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمناسبة تأسيس أول قناة وثائقية مصرية على النايل سات، التي سيبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، على أن تنطلق رسميًا فى مايو 2023، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان عنها عبقري ومهم.

وقال حمدي عرابي، نائب رئيس النقابة، إن فكرة طرح قناة وثائقية في الأصل نقلة موضوعية على مستوى خريطة الإعلام، وسيكون لها دور في إعلاء قيم تاريخ مصر العظيم وتسجيل وتوثيق كافة الأحداث وتحافظ على مساحات تراث العادات والتقاليد التي تعمل على وحدة وتماسك المجتمع.