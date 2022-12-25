الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، تعرض طفلين لإصابات بجروح قطعية بالرقبة، وقامت الأم بنقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى النصر التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، بواسطة الأم طفلين مصابين بإصابات خطيرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي متخصص للتعامل معهما.

وتبين أن المصابين هما محمد صلاح محمد ممدوح ويبلغ من العمر 8 سنوات، ومنى صلاح محمد ممدوح وتبلغ من العمر 6 سنوات، وتبين من الكشف المبدئي أنهما مصابين بجروح قطعية بالرأس والرقبة، ويعانيان من نزيف بالعين.

وادعت الأم أن طفليها أصيبا نتيجة سقوط من على السلم، إلا أنهما اعترفا خلال عمل الأشعة أن أمهم قامت بضربهم، وأن إصابتهما نتيجة اعتداء من الأم، مما تسبب لهما في الجروح بالرأس والرقبة، وأحدث لهما نزيف بالعين.

الإجراءات القانونية

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

اعترف اصابات خطيرة 8 سنوات الأطفال التأمين الصحي الشامل التأمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

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