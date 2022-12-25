«التنسيقية» تلتقي قيادات حزب «الوفد» للنقاش في قضايا الحوار الوطني

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من قيادات حزب الوفد، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الوفد في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.



ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

فيما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص وآليات تعظيم الفائدة منها، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدد من المحاور، أهمها المسئولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بجانب آليات تشجيع الشركات لتعظيم دورها المجتمعي.

كما ناقشت الورشة أطر الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومناقشة التشريعات المنظمة للمسئولية المجتمعية للشركات.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تتضمنت ضرورة تفعيل الحوافز التسويقية للشركات من خلال عرض قائمة أفضل المشاريع الاستثمارية التي تطبق المسئولية المجتمعية تطبيقاً للقانون، وإنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة المنصة الموحدة لجميع قطاعات المشاركة المجتمعية على مستوى الشركات بالإضافة الي انشاء قاعدة بيانات للخدمات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة لتكون دليلا لقطاع المسئولية المجتمعية بالشركات.

أدار ورشة العمل، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين ومصر بلدي والعدل وحقوق الانسان والمواطنة والتجمع والوفد والمؤتمر والإتحاد، وطلاب عن جامعتي القاهرة والاسكندرية.