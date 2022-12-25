الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعًا بأسوان

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية؛ لتوفيرها للمواطنين بأسعار مُخفضة داخل 274 مجمعًا استهلاكيًا ومنفذ وشادر ومعرض بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 210 مجمعات استهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب 10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدني والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.

وأكد أن هذا يتواكب مع الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى للتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها، وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة وجود أي مخالفات وضبط التجار من محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.

أسوان الحملات التموينية السلع الغذائية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأسعار مخفضة كميات كبيرة

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