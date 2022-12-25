أمطار متوسطة تسقط على بورسعيد (صور)

تعرضت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار متوسطة على كافة المدينة، وبورفؤاد، مع استمرار تقلبات الطقس والأحوال الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية بالتزامن نوة عيد الميلاد.

ومن جانبة أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة موسم الشتاء، فضلا عن التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا متابعة ميدانية لمدى جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار خلال موسم الشتاء.

حيث تفقد اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشؤون الفنية، بناء على توجيهات محافظ بورسعيد استعدادات الأحياء لتجهيز جميع المعدات لمواجهة الأمطار لفصل الشتاء، وذلك من خلال جولة ميدانية فى أحياء الشرق والمناخ والعرب ومدينة بورفؤاد.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بضرورة الاستعداد المكثف لأي طاريء فى حالة الطقس، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار والسيول، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة فى سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة والفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء.