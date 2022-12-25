الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة تسقط على بورسعيد (صور)

الامطار
الامطار

تعرضت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار متوسطة على كافة المدينة، وبورفؤاد، مع استمرار تقلبات الطقس والأحوال الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية بالتزامن نوة عيد الميلاد.

ومن جانبة أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة موسم الشتاء، فضلا عن التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

IMG-20221225-WA0094

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار  24 ساعة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا متابعة ميدانية لمدى جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار خلال موسم الشتاء.

IMG-20221225-WA0096

حيث تفقد اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشؤون الفنية، بناء على توجيهات محافظ بورسعيد استعدادات الأحياء لتجهيز جميع المعدات لمواجهة الأمطار لفصل الشتاء، وذلك من خلال جولة ميدانية فى أحياء الشرق والمناخ والعرب ومدينة بورفؤاد.

IMG-20221225-WA0095

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بضرورة الاستعداد المكثف لأي طاريء فى حالة الطقس، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار والسيول، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة فى سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة والفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء.

استعدادا استعدادات مكثفة احتواء استقرار أرصاد الجوية الأ اد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

وزير التموين: بدء فترة التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوى» بداية فبراير

وفاة النائب السابق مصطفى كامل فى حادث مرورى داخل مجلس الشيوخ

غدًا.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمة بـ«أحداث الأزهر»

باريس: المشتبه به فى إطلاق النار على أكراد أبدى كراهية للأجانب

يسرا تقدم الكوميديا فى «حمدالله على السلامة» برمضان 2023

«التعليم» تحدد 5 محظورات داخل لجان صفوف النقل بالثانوى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى