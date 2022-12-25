الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

جريدة الدستور

أصيب مواطنان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق قرية فيديمن بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية سنهور، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام.

وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتشخيص الصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

الفيوم دراجتين بخاريتين تصادم اصابة

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