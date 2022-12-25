الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «حتشبسوت» على مسرح الجمهورية وأوبرا الإسكندرية احتفالًا بالعام الجديد

فرقة فرسان الشرق
فرقة فرسان الشرق

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها بعنوان حتشبسوت تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27، 28، 29 ديسمبر على مسرح الجمهورية ومساء الأربعاء والخميس 4، 5 يناير المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يروي العرض أجزاء من حياة الملكة الفرعونية “حتشبسوت” التي تعد من أبرز النساء اللاتي حكمن مصر وأقواهن نفوذًا، باعتبار فترة حكمها نقطة بارزة في تاريخ مصر القديم خاصة الأسرة الثامنة عشرة بعد نجاحها فى مواجهة ثقافة رفض الحاكم الأنثى محققة إنجازات خالدة.

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يؤدي الشخصيات كل من رجوي حامد، ياسمين سمير، فاطمه الشبراوي، محمد هلال، إبراهيم خالد، أشرف كوداك، حبيبة إبراهيم، ندى سيد، محمد سالم، هاني حسن، صمم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، تنفيذ الملابس المهندسة هالة محمود، الديكور للمهندس أحمد زايد، إعداد الموسيقي أحمد الناصر، تصميم الإضاءة المهندس رضا إبراهيم.

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يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.

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ابراهيم خالد أبل الإسكندرية الأسرة الثامنة عشرة الأربعاء الها الإسكن مسرح سيد درويش او مسرح سيد درويش

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وائل لطفي

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