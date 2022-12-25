الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية بـ«شركة أسمنت أسيوط»

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة في محافظة أسيوط بشأن عقد ندوة تثقيفية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط حول السلامة والصحة المهنية في ضوء خطة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وكيفية مواجهة مخاطر العمل والسيطرة عليها بقطاعات العمل المختلفة.

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وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة في أسيوط، في تقريره للوزارة، أنه تأتي هذه النوعية من الندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فيما بين العاملين، مشيراً إلى أهمية تعيين جهازاً للسلامة والصحة المهنية قبل البدء في إنشاء أي مشروع لما له من دور استشاري في التصميمات واختيار المعدات والماكينات ذات المواصفات المناسبة لطبيعة ونوع العمل لتقليل الحوادث والإصابات علاوة على المحافظة على سلامة وأرواح العاملين، وكذلك سلامة المنشأة ومعداتها بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج والمحافظة على رأس المال.

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وأضاف مدير المديرية أنه تم مناقشة حول المخاطر الميكانيكية وهي مخاطر إصطدام العامل بأي جسم صلب سواء آلات أو معدات أو أجهزة مثل معدات السحب والجر وآلات الرفع ووسائل النقل والتداول وكذلك مخاطر أعمال البناء والهدوم، فضلاً عن المخاطر الكهربائية وهي التي تشمل مخاطر الصعق والحريق نتيجة سوء التوصيلات الكهربائية وعدم مطابقتها لكود الكهرباء المصري، وكذلك عدم إجراء عملية العزل الكهربي أثناء القيام  بأعمال الصيانة، قدمها خالد ميرغني مدير مكتب السلامة بشرق أسيوط، ونجوى ناصف موجه فني سلامة وصحة مهنية، وسامية نصيف مفتش السلامة والصحة المهنية بشرق أسيوط.

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وكانت قد شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، فى المؤتمر العمالي تحت عنوان "سلامة عامل.. سلامة وطن" الذي أقامه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاشتراك مع المؤسسة العربية لتنمية وبناء القدرات وبالتعاون مع مديرية قوى عاملة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من قيادات العمل النقابي على مستوى النقابات العامة واللجان النقابية بالمحافظة.

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القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية شركة أسمنت أسيوط السلامة والصحة المهنية

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