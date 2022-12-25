رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ محافظ مطروح بالعيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، المستشار سعيد عثمان، رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشاري الهيئة بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح.

وقدّم رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، درع الهيئة لمحافظ مطروح تقديرًا لدروره في تنمية المحافظة والحفاظ على الاستقرار المجتمع والتعاون والدعم لجميع الجهود القضائية بالمحافظة حرصا على المال العام وممتلكات الدولة.

بينما أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدور هيئة قضايا كهيئة قضائية عريقة ودورها في الحفاظ على ممتلكات وحقوق الدولة.

IMG-20221225-WA0038

IMG-20221225-WA0037