الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ محافظ مطروح بالعيد القومي للمحافظة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، المستشار سعيد عثمان، رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشاري الهيئة بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح. 

وقدّم رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، درع الهيئة لمحافظ مطروح تقديرًا لدروره في تنمية المحافظة والحفاظ على الاستقرار المجتمع والتعاون والدعم لجميع الجهود القضائية بالمحافظة حرصا على المال العام وممتلكات الدولة. 

بينما أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدور هيئة قضايا كهيئة قضائية عريقة ودورها في الحفاظ على ممتلكات وحقوق الدولة. 

IMG-20221225-WA0038
IMG-20221225-WA0038
IMG-20221225-WA0037
IMG-20221225-WA0037
IMG-20221225-WA0036
IMG-20221225-WA0036
هيئة قضايا الدولة محافظة مطروح محافظ مطروح احتفالات العيد القومي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوّجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة لموظفى العاصمة الإدارية

الرئيس السيسى يطلع على نتائج زيارة الوفد المصرى لسد جوليوس نيريرى

وزير الاتصالات: جارٍ مد 3.5 مليون بيت ضمن «حياة كريمة» بالألياف الضوئية

كاميرات ومعاينة.. التحقيقات تكشف حقيقة انهيار مدرجات صالة حسن مصطفى

يسرا تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى «حمد الله على السلامة»

«نقل النواب» توافق على مشروعى قانون محطتى حاويات ميناء العين السخنة ورصيف 100 بميناء الدخيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى