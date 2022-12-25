تقارير: «بوتشيتينو» مرشح لتدريب روما بعد مغادرة مورينيو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خطط إدارة نادي روما الإيطالي، بشأن التعاقد مع مدرب جديد في حال رحيله جوزيه مورينيو لتدريب المنتخب البرتغالي.

وكانت وسائل إعلام برتغالية، قد أكدت في وقت سابق، أن جوزيه مورينيو، هو المرشح الأول لتدريب منتخب البرتغال، خلفًا لفرناندو سانتوس، الذي أقيل عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت خروجًا مخيبًا للأمال من الدور ربع النهائي على يد المنتخب المغربي.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن إدارة نادي العاصمة الإيطالية، قد تفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، من أجل قيادة الفريق، في حال رحيله مورينيو، عن النادي.

وأشار الموقع إلى أن بوتشيتينو، قد يكون الخيار الأنسب بالنسبة لروما، نظرًا لمخاطر قاعدة اللعب المالي النظيف، كون المدرب الأرجنتيني حرًا دون ارتباط مع أي نادٍ آخر، الأمر الذي لا يحتاج لدفع أي تعويض.

ولا يرتبط بوتشيتينو، بعقد مع أي فريق، منذ رحيله عن تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الخامس من يوليو الماضي.

وأوضح الموقع أن مورينيو سيبقي في ارتباطه مع النادي الإيطالي، على الأقل حتي يونيو المقبل.

بوتشيتينو – البالغ من العمر 50 عامًا – سبق له على الإشراف على تدريب أندية إسبانيول، وساوثهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين، قبل أن يخوض تجربة تدريب باريس سان جيرمان، خلال موسم 2021-2022.