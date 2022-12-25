«الأولمبية» تهنئ إسلام عبدالمعين بعد فوزه ببطولة «مستر أوليمبيا»

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة للاعب المصري إسلام عبدالمعين بعد تحقيق لقب بطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية وتحقيق لقب بطولة العالم للقوة البدنية للمرة الثالثة على التوالي.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب المصري إسلام عبدالمعين على ما تحقق في بطولة مستر أولمبيا وبطولة العالم الذي يؤكد أن مصر تمتلك المواهب الرياضية القادرة على المنافسة في كل البطولات الدولية والعالمية ورفع راية مصر عالية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن ما يتحقق حاليا من إنجازات في الرياضة المصرية نتيجة دعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا في الفترة الحالية كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية في كل الرياضات ورفع راية مصر عالية.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من الجماهير خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل والسلامة لكل المصابين جراء انهيار لوحة إعلانية في مدرجات صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التي كانت تشهد إقامة المباراة.

ووجه المهندس مجلس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للمهندس محمد عبدالمطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق بعد توليه منصب مدير مكتب رابطة المحترفين NBA africa.

وشهد مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم تكريم تم تنظيمه من اتحاد كرة السلة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية لتكريم المهندس محمد عبدالمطلب بعد توليه منصب مدير مكتب رابطة المحترفين.