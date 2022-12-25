الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 16.2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من 2022

ودائع بالعملة الأجنبية
ودائع بالعملة الأجنبية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج إلى حدود 16.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 مقابل 15.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 600 مليون دولار بنسبة 3.8%، بينما سجلت التحويلات الرسمية تراجعًا إلى – 168.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل -10.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن تحويلات المصريين بلغت 8.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2022 مقابل 7.9 مليار دولار خلال الربع المناظر من عام 2021، بينما بلغت 8 مليارات دولار خلال الربع الثانى من عام 2022 مقابل 7.7 مليار دولار خلال الربع المناظر من عام 2021.

وأشار إلى ارتفاع السيولة المحلية إلى حدود 6.8 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.4 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، منها 5.1 تريليون جنيه أشباه نقود و1.6 تريليون جنيه معروض نقدى خلال الفترة ذاتها من العام.

وارتفع إجمالى الودائع إلى حدود 7.6 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالى 2022 مقابل 5.9 تريليون جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، ساهمت الودائع غير الحكومية بالنصيب الأكبر من إجمالى الودائع بنحو 6.058 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022 مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال  الربع المناظر من العام السابق، يليها الودائع الحكومية بقيمة 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التحويلات الخاصة التحويلات الرسمية السيولة المحلية إجمالى الودائع الودائع بالعملة الأجنبية

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