تشكيل الاهلى وسموحة المتوقع اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلى وسموحة المتوقع اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، فى ظل رغبة الأهلى فى تحقيق الفوز لمواصلة الانفراد بقمة الدورى المصرى.

ويحتل الأهلى قمة الدورى المصرى برصيد 22 نقطة جمعهم من الفوز فى سبع مباريات، والتعادل فى مباراة واحدة أمام فيوتشر، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر فى جدول الدورى برصيد سبع نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراة والتعادل فى أربع مباريات والخسارة في 3 مباريات.

موعد مباراة الاهلى وسموحة فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الاهلى مع سموحة فى الساعة السابعة من مساء اليوم فى ختام مباريات الجولة التاسعة بالدوري المصري على ملعب الأهلي وى السلام.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 ON Time Sports 1 HD.

تشكيل الاهلى وسموحة المتوقع اليوم فى الدورى المصرى

يسعى كلا من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى وطارق العشرى المدير الفنى لسموحة لإشراك القوة الضاربة لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم.

تشكيل الاهلى لمواجهة سموحة فى الدورى

وينوى كولر إدخال عدة تغييرات على تشكيل المارد الأحمر الذى خاض به مباراة فاركو الأخيرة، حيث يعود محمد عبدالمنعم ومحمد شريف وحسين الشحات للتشكيل الأساسى.

تشكيل الاهلى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع

أليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم

تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة الاهلى فى الدورى

الهاني سليمان فى حراسة المرمى

شريف رضا ـ أحمد حكم ـ محمود شبانة ـ أحمد عبد الفتاح فى الدفاع

محمود حليمو ـ الصباحي عماد ـ دوكو دودو فى وسط الملعب

أحمد مصطفى ـ بواتينج ـ صديق أوجولا فى الهجوم

غيابات الاهلى فى مواجهة سموحة بالدورى

يغيب عن صفوف الأهلى فى مواجهة سموحة أكرم توفيق الذى يستعد للسفر إلى النمسا لإجراء عملية الرباط الصليبى، بالاضافة لبيرسى تاو زطاهر محمد طاهر للإصابة، وعمار حمدى ومحمد محمود وزياد طارق لرؤيه فنية.

قائمة سموحة لمواجهة الاهلى بالدورى

حراسة المرمى: الهاني سليمان – عمر صلاح – أحمد السعدني.

الدفاع: خالد عبد اللطيف – أحمد حكم – محمود شبانة – شريف رضا – ممدوح عبد ربه – أحمد عبد الفتاح – أحمد جمال.

الوسط: الصباحي عماد – محمد نادي – محمود عبد الحليم – دوكو دودو – محمد سعيد – علي زكي.

الهجوم: أحمد مصطفى – صديق أوجولا – سعيد هاني – محمد عصام – بينجامين بواتينج – أبو بكر محمد.