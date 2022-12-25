ميدو عن أحداث مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى: يجب محاسبة مراقب اللقاء

علق أحمد حسام ميدو، على أحداث مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، والتى تسببت في قوط العديد من المصابين.

وقال ميدو، عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”، إنه ليس مقبولًا أن تبدأ أي مباراة في أي نشاط رياضي دون سيارة إسعاف، موضحًا أنه لا يوجد أي مبرر لعدم توفير سيارة إسعاف من جانب مراقب اللقاء.

وأضاف: "مراقب اللقاء يجب محاسبته، وإلى متى سيظل حياة الإنسان هينة على الجميع؟ لا يوجد مبرر لعدم توفير سيارة إسعاف حتى لو المباراة دون جمهور فربما يعاني أي لاعب من إصابة أو ظرف طارئ".