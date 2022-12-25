الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عبر من مكان غير مخصص للمشاة.. مصرع مواطن صدمه قطار في سوهاج

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه بعد أن صدمه قطار عقب مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في محطة سكك حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحطة سكك حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يفيد بوفاة شخص اصطدم به قطار بدائرة مركز المنشأة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإخطار أهلية المتوفي.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات وفاة مواطن، ويقيم دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة عقب اصطدام إحدى القطارات به، و بسؤال ناظر محطة سكة حديد العسيرات أفاد بأنه عقب مرور القطار من المزلقان القبلي بمحطة سكك حديد المنشأة دائرة المركز اصطدم بأحد الأشخاص، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما نتج عنه وفاته. 

تم نقل الجثة لمستشفى المركزي بالمنشأة  لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على الجثة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.

قطار مواطن محطة سكك حديد العسيرات محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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