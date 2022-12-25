عرض مسلسل «جروب العيلة» على شبكة قناة ON مطلع يناير

تبدأ شبكة قنوات ON عرض أولى حلقات المسلسل الدرامى الجديد “جروب العيلة” والذي تتصدر بطولته النجمة الكبيرة سميحة أيوب مطلع يناير المقبل وذلك عقب انتهاء حلقات مسلسل "اتزان".

موعد عرض مسلسل جروب العيلة

ويعرض مسلسل “جروب العيلة” بشكل حصرى أول شهر يناير المقبل عبر شبكة قنوات ON وON drama وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it ليدخل ضمن منافسات دراما الموسم الشتوى الذى ينتهى بحلول شهر رمضان المقبل.

مسلسل "جروب العيلة" مكون من 15 حلقة وانطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الماضى، ويشارك في بطولته كل من النجمة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبدالغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حسام فارس، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة، إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبدالله، ومقرر عرض العمل قريبًا.