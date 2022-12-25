10 مصابين في حادث تصادم مروع بالمنوفية والدفع بـ 6 سيارات إسعاف

استقبل مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية 10 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود السادات، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بإصابة 10 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والدفع بقوة من جهاز مدينة السادات لرفع مخلفات الحادث لإحداث سيولة مرورية.

وأكد مصدر طبي، أنه فور تلقي إخطارا من الإسعاف بنقل المصابين جرى رفع الطوارئ بقسم الاستقبال للتعامل مع الحالات المصابة في حادث انقلاب السيارة الميكروباص على طريق كفر داوود السادات.

وأوضح المصدر الطبي خلال تصريحاته أن الحالات مستقرة، وتتراوح بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات حسب التشخيص الأولي للحالات، وجاري استكمال الإجراءات الطبية تجاه الحالات.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد استقبل مستشفى أشمون العام التابع لمحافظة المنوفية، سائق، مقيم بقرية كوم عياد، مصاب بجرح قطعي في الصدر بالجهة اليسرى، وحاول الفريق الطبي إنقاذ ولكن فشلت محاولته وتوفي متأثرا بإصابته.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم، يفيد بحدوث مشاجرة بموقف شنشور بسبب أسبقية تحميل الركاب بين السائقين والتي أصيب فيها "أ، ص، م، ش" سائق ٣٢ سنة ومقيم قرية كوم عياد بإصابة بالغة في الصدر، وتم نقله على إثرها المستشفى لمحاولة إسعاف التي فشلت وتوفي متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون لموقع الحادث، وبسؤال شقيق الضحية "م، ص، م، ش" والذي اتهم كلا من، "أ، م، ا" ٣٤ سنة سائق، و" م، م، ا" ٣٢ سنة سائق، و"ش، ك، م، ا" ٢٧ سنة سائق ومصاب بجرح سطحي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بذات المركز بالتعدى على شقيقها وإحداث به إصابات بالغة أدت إلى الوفاة.