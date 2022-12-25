الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 مصابين فى انقلاب سيارة نقل بالعياط

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة العياط.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.


وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة 7 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة العياط سيارة نقل حادث انقلاب الخدمات المرورية

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وائل لطفي

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