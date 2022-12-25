تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 6 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 841 شاحنة و38 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 401 شاحنة، و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 440 شاحنة، و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة «بوسيدون اكسبريس»، بينما تغادر السفينتين «الحرية» و«دليلة»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «الحرية» و«دليلة»، وغادرت السفينة «بوسيدون اكسبريس»، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و203 شاحنات بميناء نويبع.

كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة «سينا»، بينما تغادر السفينتين «آيلة» و«بريدج»، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي «سينا» و«بريدج» و«آيلة»، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها.