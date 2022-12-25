قطار ينهى حياة عامل أمام قرية فى بنى سويف

لقي عامل مصرعه، الأحد، إثر اصطدام قطار به أمام مزلقان قرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتصادم قطار بشخص أمام مزلقان قرية الشقر نجم عنه وفاته الشاب في الحال.

تم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين أن العامل المتوفي أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.