«شلبى» فى السينما العربية 28 ديسمبر

ينطلق عرض الفيلم السينمائى الجديد "شلبى" للنجم كريم محمود عبدالعزيز في السينمات العربية يوم الأربعاء 28 ديسمبر.

وحددت الشركة المسئولة عن توزيع الفيلم موعد عرضه بمصر فى الرابع من يناير المقبل ليدخل ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائى والذى ينطلق بعد أيام بمشاركة أكثر من 8 أفلام سينمائية دفعة واحدة تتنوع بين الكوميدى والأكشن والرومانسى والعائلى وهي "شلبي"، "مغامرات كوكو"، "جروب الماميز"، "أخي فوق الشجرة"، "دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل"، "اتنين للإيجار"، "المطاريد".

وطرح المخرج بيتر ميمي مؤخرًا البرومو الأول لفيلمه الجديد "شلبي"، والذي يتعاون خلاله مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز للمرة الثانية عقب نجاح تجربة فيلمهما الأول "من أجل زيكو"، والذي حقق حالة نجاح كبيرة.

وشهد البرومو الذي طرحه عبر حسابه بموقع فيسبوك ظهور بطل العمل كريم محمود عبدالعزيز وهو حامل شنطة ويتواجد في منزل مهجور ويقول لمن في الدار "السلامو عليكو"، ومن ثم يقولها مرة أخرى ويخرج من المنزل في إطار من الكوميديا.

أحداث فيلم "شلبي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

أبطال فيلم "شلبي"

يقوم ببطولة فيلم "شلبي" كل من: كريم محمود عبدالعزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدى وقصة وإخراج بيتر ميمى.