بعد التغلب على فاركو.. الأهلى يطمح للفوز على سموحة فى لقاء اليوم

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة على ملعب الأهلي بالسلام، في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو متصدر قمة جدول الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه على صدارة البطولة حتى الآن.

الأهلي يطمح للفوز على سموحة ليواصل سلسلة الانتصارات بعد التغلب على فاركو 2- 1 في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما خاض 8 مواجهات حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 4 أهداف.

في المقابل يدخل فريق سموحة بقيادة طارق العشري المباراة، ويرغب في تحسين النتيجة السلبية التي تحققت في الجولة الماضية بالهزيمة من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، ويحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمواصلة النتائج الجيدة وتصحيح بعض الأخطاء.

وحذر كولر، لاعبي الأهلي، خلال الجلسة التي عقدها قبل الدخول لمعسكر مغلق لمواجهة سموحة اليوم من الوقوع في نفس الأخطاء من جديد.

وطالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة التمسك جيدًا بكل فرصة يحصل عليها لاعبو الفريق في المباريات حتى يتمكن الفريق من الحفاظ على صدارة بطولة الدوري.

وشدد السويسري، خلال جلسته، على أنه لن يكون هناك مكان سوى للاعب المجتهد والملتزم داخل وخارج الملعب، والفترة المقبلة سوف تشهد خروج البعض من حساباته الفنية تمامًا.

من جانبه، استقر كولر على إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبى، بإشراك محمد هانى، كما سيعود للتشكيل الأساسى محمد عبدالمنعم لقيادة دفاع الفريق بعد غيابه عن مباراة فاركو للإيقاف.