الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 19 متهمًا فى «أحداث شغب السلام»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأحد، محاكمة 19 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام"؛ لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر الإحالة أن «المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعابًا نارية تحتوي على مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر».

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر المستشار وجدي عبدالمنعم أحداث شغب السلام إشاعة الفوضى أسلحة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطب عضويته من نادى الزمالك

إنقاذ مدرس اُحتجز بين كابينة أسانسير وحائط بسوهاج

اليوم.. بابا الفاتيكان يوجه رسالته إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد

«حدث ليلًا».. تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى

اليوم.. نظر دعوى وقف اعتماد عمومية النادى الأهلى المنعقدة خلال نوفمبر الماضى

التحفظ على 22 طن مبيدات زراعية محظور دخولها البلاد فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى