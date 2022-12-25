جولات ميدانية لرؤساء المدن بالغربية لمتابعة الأسواق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، في المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

تابع المحافظ قيام رؤساء مراكز طنطا، كفر الزيات، حي ثان المحلة ومركز المحلة، بحملات ليلية مكثفة للمرور على تلك الأسواق والمتابعة وتوعية المواطنين وأصحاب المحال والأسواق بضرورة إعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، إلى جانب الاطمئنان على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة الفئات.

وفى سياق متصل واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته اليومية المستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات يومية على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ، وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك، حيث قاد المحافظ مساء أمس السبت، حملة مكبرة على عدد من السلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة ومحال البقالة بقرى مركزي السنطة وطنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عددًا من محال البقالة ومنافذ بيع السلع الغذائية بالجملة وبالتجزئة، في قرى ميت حبيش، سبطاس شبراقاص، مسهلة، المنشية الكبرى ومدينة السنطة، مشددًا على رؤساء تلك الوحدات المحلية بالمرور اليومي على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطمأن رحمي خلال الجولة على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة الفئات، موجهًا بضرورة وضع أسعار لكافة المنتجات، وقيام مديريات الصحة والتموين والبيطري بمتابعة توافر وجودة تلك المنتجات.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول السلع الغذائية ومدى توافرها ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل المحافظ، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار وتوافر المنتجات بالأسواق.