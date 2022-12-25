مجلس إدارة الترسانة يجتمع اليوم للرد على عقوبات اتحاد الكرة

يعقد مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد حسنين اجتماعا اليوم للرد على العقوبات التي فرضها اتحاد الكرة على النادي بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الترسانة والسكة الحديد في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني.

وأبدى طارق السعيد دهشتة من اعتماد نتيجة المباراة لصالح السكة الحديد في ظل الأخطاء التي ارتكبها الحكم ومنها عدم احتساب ركلتى جزاء واضحتين للترسانة، مشيرا إلى الانسحاب من الدوري سيكون أحد الخيارات المطروحة في اجتماع مجلس الإدارة.

من جانبه أكد خالد عيد المدير الفني للترسانة، أن قرارات اتحاد الكرة ظالمة وأنه أصيب بالدهشة بعد إيقافه 8 مباريات مؤكدا أنه لم يصدر منه أى تجاوز ضد طاقم التحكيم.

كانت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ قد قررت احتساب نتيجة مباراة الترسانة والسكة الحديد 2- صفر لصالح السكة الحديد، ونقل أول مباراتين لفريق الترسانة خارج ملعبه، مع التنبيه بمضاعفة العقوبات في حالة التكرار لما بدر من المنتمين لنادي الترسانة تجاه حكم المباراة محمود دسوقي، ما أدى إلى الغاء المباراة مع توقيع غرامة مالية على نادي الترسانة قيمتها عشرين ألف جنيها تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف خالد عيد المدير الفني للترسانة، 8 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيها لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة، وإيقاف عبد الرؤوف عيد، مدرب حراس مرمي نادي الترسانة 8 مباريات وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف جنيها، لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف أشرف صقر مدرب نادي الترسانة 8 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة وإيقاف أسامة عبد الحي محمد اخصائي العلاج الطبيعي بالترسانة 8 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه مع رفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد بالتوصية بالشطب لقيامه بالاعتداء بالضرب على حكم المباراة.

وقرت لجنة المسابقات رفع أمر كل من طارق سعيد حسنين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة ومحمد طارق سعيد حسنين عضو مجلس إدارة نادي الترسانة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لما بدر منهما تجاه حكم المباراة.