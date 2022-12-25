البرق ينير السماء.. أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية

تعرضت الإسكندرية،لأمطار رعدية غزيرة، وموجة من الصقيع، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية،

بسقوط أمطار بنسبة 60% وتزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى والمنخفض الجوي الذي يجتاح المدينة الساحلية.

وأضاء البرق سماء عروس البحر، تبعه أصوات الرعد والأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة وخاصة أحياء شرق الإسكندرية، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار اليوم الأحد بغزارة على جميع انحاء المحافظة.



ولليوم الرابع على التوالي تواصل نوة الفيضة الصغرى اجتياح الإسكندرية، بأمطار متفاوتة الشدة زادت غزارتها فجر اليوم، حيث تصل ايام النوة لمدة 5أيام.



وواصلت الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر فرق الطوارئ استمرارا لموجة الطقس السيء المحافظة، مع التواجد الميداني رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.



تحذيرات لسلامة المواطنين

وأعلنت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وواصلت غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، حيث تم إعلان المحافظة عن ارقام الطوارئ بجميع الاجهزة المعنية بالتعامل مع طوارئ الأمطار ورفع تراكمات المياه.



فيما واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات و خفض مناسيب البيارات واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.