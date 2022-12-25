الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلوج الكثيفة تتسبب فى إلغاء عدد من الرحلات الجوية باليابان

ثلوج في مطار
ثلوج في مطار

تسبب التساقط الكثيف للثلوج في إلغاء عدد من الرحلات الجوية في اليابان، حيث ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت 14 رحلة جوية من وإلى مطاري "نييجاتا" و"كوماتسو" ومطارات أخرى.

وأضافت هيئة الإذاعة اليابانية، أن خطوط أول نيبون الجوية ألغت بدورها 6 رحلات جوية من وإلى مطاري "نيو شيتوس" و"شوناي".

ودعت شركات الطيران المسافرين إلى التحقق من آخر التحديثات على المواقع الإلكترونية للشركات تحسبًا لإمكانية إلغاء المزيد من الرحلات.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان تساقطًا كثيفًا للثلوج على معظم أرجاء البلاد، ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج على بعض المناطق في شمال وغرب البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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