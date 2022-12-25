الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعيد جميع سياحها العالقين فى مصر.. وتكشف طريقة سفر جديدة

سياح
سياح

أعلن القنصل العام الروسي في مدينة الغردقة فيكتور فوروبييف عن أن جميع السياح الروس الذين أجبروا على الإقامة في الغردقة بسبب مشاكل شركة آي فلاي عادوا إلى وطنهم.

 

وأوضح القنصل العام الروسي: "الليلة طارت آخر مجموعة من السياح الروس من الغردقة إلى موسكو على متن رحلة Red Wings، وهم عملاء شركة الرحلات السياحية Tez Tour، الذين بقوا في الغردقة بسبب المشاكل التي ظهرت في وقت سابق مع شركة الطيران الروسية "iFly".

 

وبحسب فوروبييف، فقد تم إرسال نحو 165 مواطنا روسيا إلى مدينة أوفا عبر رحلات الخطوط الجوية التركية كوريندون يوم السبت، بالإضافة إلى شركة ريد وينغز التي نقلت 420 راكبا إلى موسكو.

 

وأوضح فوروبييف أنه منذ اللحظة التي واجهت فيها شركة iFly مشاكل حتى الآن تم إرسال حوالي 3500 شخص من الذين بقوا في المدينة المصرية إلى روسيا على متن رحلات بديلة.

 

وذكرت فوروبييف أن السياح الجدد التابعين لشركة Tez Tour سيصلون إلى الغردقة على متن رحلات شركة أيروفلوت.

 

في وقت سابق، حظرت تركيا والأردن والسعودية وإريتريا iFly من الطيران عبر مجالها الجوي.

 

وطلبت شركة طيران آي فلاي من وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية السماح لها بالسفر عبر سوريا لكن الوكالة لم توافق على هذا المسار معتبرة أنه غير آمن.

 

وجاءت المشاكل في البداية بسبب حظر الأردن لشركة iFly من الطيران عبر مجاله الجوي، وطالب الأردن الشركة بشهادة تأمين تصدر في لندن.

 

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن موسكو لا تعتبر القرار الذي اتخذه الأردن مسيسا وموجها ضد مصالح روسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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