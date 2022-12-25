كامل الوزير يكشف موعد بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل.
وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية،: تعامل وزارة النقل بالدولار يساهم في توفير العملة الصعبة سواء من اليورو أو الدولار، ما يساهم في عدم لجوء السائح لاستبدال الدولار من السوق السوداء.
وأضاف:" هناك إقبال كبير على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أن هناك 1023 شخصًا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية.
وأكمل: سيتم منح المواطنين الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الحالي لبدء تطبيق القرارات الجديدة.