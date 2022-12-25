الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إغلاق المحل وغرامة تصل 2 مليون جنيه.. عقوبة مخالفى إعلان الأسعار

عبدالمنعم خليل رئيس
عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن هناك دعم استثنائي 933 مليون جنيه شهريًا للفئات الاكثر احتياجًا موزعة كالتالي 100 و200 و300 جنيهًا كل شهر لتلك الفئات على البطاقات التموينية.


أضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامب أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن هناك حملات مكثفة من التموين، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك على جميع المحلات للتوعية وأخذ إقرارات بوضع الأسعار على السلع سواء السعر على السلعة أو الرف.


وتابع خليل، أن السلع التي يصعب كتابة السعر عليها مثل الخضروات والفاكهة سيكون هناك سعر استرشادي وعادل لها يتم التوافق عليه بين جهاز حماية المستهلك، وإتحاد الغرف التجارية، وإتحاد الصناعات، بحيث السلعة معلوم سعر خروجها من سوق العبور وسعر تداولها في سوق التجزئة.


وأكد خليل، أنه من يوم الأربعاء القادم 28 ديسمبر 2022، بإنتهاء تلك المهلة وهي الفترة التوافقية، سيكون كل بقال مهما كان حجمه في قرية أو نجع على علم بتلك الأسعار الاسترشادية.


وقال خليل، أن كل من يخالف تلك القوانين سيتم غلق محله التجاري، ومصادرة البضائع الموجودة لديه، وغرامة من 200 ألف إلي 2 مليون جنيه طبقَا لقانون حماية المستهلك.
 

وأضاف خليل، بقالنا 15 يوم جميع اجهزة الدولة شغاله على هذا الموضوع "الاسعار الاسترشادية"، مفيش حد في مصر موصلتش ليه الرسالة وهي رسالة واضحة احنا في ظروف استثنائية والعالم أجمع متأثر، في حين أن السلع متوفرة في السوق المحلية ويوجد مخزون استراتيجي آمن.
 

وأكد على أن الدولة حريصة على خروج السلع من الموانئ، وتوفيرها في السوق المحلية.

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