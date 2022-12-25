الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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التبرع بالأعضاء.. محمد حسين: المتوفى الواحد يساعد 8 مرضى ليعيشون حياة أفضل

متوفي
متوفي

قال الدكتور محمد حسين، مدير وحدة زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي، إننا بحاجة لتفعيل التبرع من حديثي الوفاة لحل مشكلة كثير من المرضى الذين يتوفون في سن صغيرة، لأنهم بحاجة لإجراء زراعة رئة أو قلب.

 

1000 مريض يتوفون سنويا بسبب غياب ثقافة التبرع بالأعضاء 

وأضاف “حسين”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "محتاجين 300 زراعة رئة في السنة، ويوجد ما بين  500 لـ700 شخص سنويًا يحتاجون لزراعة قلب، اللي بيحصل إنهم بيموتوا في سن صغيرة".

 

وأردف: "محتاجين نفعل القانون، في 2007  صدرت أول فتوى لإباحة التبرع من متوفي حديثًأ،  وما نحتاجه حملة إعلامية لإقناع الناس، مش محتاجين 100 مليون يقتنعوا، يكفي 3 ملايين، أنا وأسرتي متبرعين في السعودية وفرنسا وكندا".

 

وتابع: "شيوخ كثير قالوا التبرع بالأعضاء أفضل صدقة جارية، المتوفي الواحد يساعد 8 مرضى ليعيشون حياة أفضل، ويجب على المنابر الدينية أن تدعم التبرع بالأعضاء، وأن تمنح الإرادة السياسية الضوء الأخضر لبدء برنامج يفيد آلاف المصريين الذين يعانون من فشل كلوي".

 

وأشار إلى أن التبرع من حديثي الوفاة بدأ عام 1963، في العالم الغربي في أمريكا في كندا، ونحن تأخرنا 60 سنة، كما أنه بدأ في السعودية من سنة 1986، أي من 40 سنة، وفي الإمارات من 2010، في الكويت والبحرين وقطر من 2005، وفي إيران من 2000 أجروا زراعة رئة من متبرع متوفي حديثًا.

 

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