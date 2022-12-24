تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بأكتوبر

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات انهيار مدرج في صالة حسن مصطفى بأكتوبر، وانتقلت قيادات مباحث قطاع أكتوبر إلى الصالة التي شهدت الحادث لاستجواب عدد من الجماهير شهود العيان حول ملابسات الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ المتابعة.

وأصيب المشجع عادل شكل الشهير بـ"الزعامة" إثر انهيار جزء من مدرجات جمهور الاتحاد في صالة حسن مصطفى خلال مباراة السوبر في السلة.

ويتوافد عدد من سيارات الإسعاف على صالة حسن مصطفى بعد سقوط جزء من سور أحد المدرجات خلال مباراة سوبر السلة بين الأهلى والاتحاد.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث داخل صالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، ويتم الآن حصر أعداد المصابين بعدما أشار الفحص الأولي إلى إصابة شخص واحد بإصابات طفيفة.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة، سقوط أحد الأسوار بالمدرجات المخصصة لجماهير الاتحاد، ما أدى إلى توقف المباراة.