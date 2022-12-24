السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو مجلس «تجارية القاهرة» لـ«صالون التنسيقية»: الوعي ضرورة لتعزيز ملف المسئولية المجتمعية للشركات

شريف يحيي
شريف يحيي

دعا شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي ليس للشركات الكبيرة فقط بل للجميع، وخاصة الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى المساندة حتى تستطيع تطوير نفسها، وذلك من أجل تعزيز ملف المسئولية المجتمعية للشركات.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأضاف "يحيى" أن مبدأ المحفزات في ملف التمكين الاقتصادي يعزز ملف المسئولية المجتمعية لدى الشركات، مشيرًا إلى أن الدولة عندما بدأت في إزالة العشوائيات هذا الأمر رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي، وهذا في حد ذاته أفاد مناطق وأفراد.

وشدد شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، على أن تعزيز المسئولية المجتمعية يرجع من 70 إلي 80% إلي دور التوعية بهذا الملف أكثر من المحفزات، مضيفًا: "لو لدينا وعي كافي بقوة وأهمية المسؤولية المجتمعية سيعتبره البعض واجبًا من الأولويات"، مشددًا على أهمية التوعية بهذا الملف".

أدار الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى - رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

إزالة العشوائيات التمكين الاقتصادي الأحزاب والسياسيين المشروعات المتوسطة والصغيرة المسئولية المجتمعية للشركات المست المسئولية المجتمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بأكتوبر

وزير الصحة يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث المدرج الرياضى بمدينة 6 أكتوبر

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023

الصحة: 27 إصابة فى حصر مبدئى لحادث انهيار مدرج رياضى بـ6 أكتوبر

لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: الزوج يتجه للقاضى أولًا قبل تطليق زوجته

أجواء ساحرة لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية احتفالًا بالكريسماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى