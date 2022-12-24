عضو مجلس «تجارية القاهرة» لـ«صالون التنسيقية»: الوعي ضرورة لتعزيز ملف المسئولية المجتمعية للشركات

دعا شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي ليس للشركات الكبيرة فقط بل للجميع، وخاصة الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى المساندة حتى تستطيع تطوير نفسها، وذلك من أجل تعزيز ملف المسئولية المجتمعية للشركات.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأضاف "يحيى" أن مبدأ المحفزات في ملف التمكين الاقتصادي يعزز ملف المسئولية المجتمعية لدى الشركات، مشيرًا إلى أن الدولة عندما بدأت في إزالة العشوائيات هذا الأمر رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي، وهذا في حد ذاته أفاد مناطق وأفراد.

وشدد شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، على أن تعزيز المسئولية المجتمعية يرجع من 70 إلي 80% إلي دور التوعية بهذا الملف أكثر من المحفزات، مضيفًا: "لو لدينا وعي كافي بقوة وأهمية المسؤولية المجتمعية سيعتبره البعض واجبًا من الأولويات"، مشددًا على أهمية التوعية بهذا الملف".

أدار الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى - رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.