الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع بداية الساعات الصباحية الأولى حرص عدد كبير من المسافرين إلى المملكة السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية عبر جوجل، بعد استقرار سعر الريال السعودي اليوم بمصر، وذلك ترقبًا لبدء تعاملات الأسبوع عقب رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 3%.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية

استقرت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي، اليوم الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويكون مسجلًا 6.55 جنيه للشراء، ومبلغ 6.58 جنيه للبيع، وهي ذات أسعار أمس السبت.

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: مبلغ 6.57 جنيه للشراء - وقيمة 6.58 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء - مبلغ 6.58 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 6.56 جنيه للشراء - قيمة 6.58 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: مبلغ 6.55 جنيه للشراء - قيمة 6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي بتعاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأحد عند مستوى مبلغ 6.55 جنيه للشراء، وقيمة 6.56 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم

كما حافظت أسعار  الريال السعودي اليوم الأحد في التعاملات الصباحية في بنك مصر، على مستواه عند مبلغ 6.55 جنيه للشراء، وقيمة 6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك CIB

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، لكي يتداول مستقرًا عند مستوى مبلغ 6.54 جنيه للشراء وقيمة 6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم الأحد في مصر بشركات الصرافة

وسجل متوسط سعر الريال اليوم الأحد في شركات الصرافة نحو مبلغ 6.55 جنيه للشراء، وقيمة 6.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

استقر سعر الجنيه الاسترليني في اليوم الأحد في مصر في البنك المركزي عند نحو مبلغ 29.70 جنيه للشراء، وقيمة 29.80 جنيه للبيع، وهي ذات أسعار أمس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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