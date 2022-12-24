الاستعدادات الأخيرة لصالة 2 باستاد القاهرة قبل انطلاق البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، الاستعدادات الأخيرة لافتتاح البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة، الذي ينطلق بعد غد الإثنين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر الجاري، على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة.

وشهدت الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، وحرص معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات، حيث أقيمت المؤتمر الصحفي للبطولة منذ قليل.

وستشهد المنافسات مشاركة 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

ويتنافس في مسابقة الرجال إلى جانب الثلاثي المصري، أندية "قطر والسد" من قطر، و"الأمل عطبرة والأهلي مدني والهلال" من السودان، و"الفحيحيل الرياضي وبرقان الرياضي" من الكويت، و"السليمانية ونفط الشمال وغاز الجنوب" من العراق، وثلاثي فلسطين "القدس والمجمع الرياضي وشباب خان يونس"، ونادي الغدير جبشيت اللبناني، و"رائد شباب الأربعاء وجمعية شبيبة الخروب والنادي الرياضي لهواة تنس الطاولة – العطاف" من الجزائر، و"الفتح الرياضي وجمعية المسيرة تمارة" من المغرب، ونادي البحرين الرياضي البحريني، والنادي الأولمبي الليبي.

وفي منافسات السيدات، تتواجد أندية "الأقصى عطبرة والأعمال الحرة والفلاح عطبرة" من السودان، ونادي عالي البحريني، و"الفتاة الرياضي والعربي الرياضي" من الكويت، و"آشتي الرياضي والبصرة وغاز الجنوب" من العراق، ونادي الأهلي صيدا اللبناني، و"جمعية الرياضة النسوية لكرة الطاولة – الأربعاء ونادي النادي الرياضي ورقلة" من الجزائر، إلى جانب" جزيرة الورد والزمالك والأهلي" من مصر.

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