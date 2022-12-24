تريزيجيه يسجل فى انتصار طرابزون سبور على فناربخشة بالدورى التركى

انتصر فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، على ضيفه فناربخشة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ15 لمنافسات بطولة الدوري التركي بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وفرض طرابزون سبور استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأ ول من المباراة، كما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وسدد لاعبو طرابزون سبور كرتين على المرمى من أصل 7 محاولات، فيما لم تصل أي من محاولات فناربخشة الخمسة لمرمى طرابزون في الشوط الأول.

واستحوذ طرابزون سبور على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 56%، مقابل 44% لصالح فناربخشة.

وانقلب الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني لصالح فريق فناربخشة فيما كان الأداء الهجومي بأفضلية واضحة لفريق طرابزون سبور.

وتعرض ميجيل كريسبو، لاعب فناربخشة للطرد في الدقيقة 57 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية ثم البطاقة الحمراء.

وسجل ماسمليانو جوميز، هدف التقدم لفريق طرابزن سبور في الدقيقة 61 من عمر المباراة.\

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب لاعبي فريق طرابزون سبور، حتى أضاف محمود حسن تريزيجيه، الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو طرابزون سبور 7 كرات على المرمى من أصل 18 محاولة، وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5، فيما لم يسدد لاعبو فناربخشة أي كرة على المرمى من 8 محاولات طوال المباراة، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3.

واستحوذ طرابزون سبور على مجريات اللعب بنسبة 52%، مقابلا 48% لصالح فناربخشة.

ورفع طرابزون سبور رصيده لـ26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فناربخشة عند 29 نقطة في المركز الأول.