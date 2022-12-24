تشديدات أمنية فى محيط كاتدرائية العذراء للكاثوليك استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

شهد محيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، تشديدات أمنية استعدادًا لترؤس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، بمعاونة الأنبا يوحنا قلته، والأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك الأسبق.

كما يشارك في صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، سفير الفاتيكان بمصر نيقولاس هنري، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وعدد من السفراء ومندوب رئاسة الجمهورية.

واستقبل الأنبا إبراهيم إسحق، اليوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالدار البطريركية بمنطقة كوبرى القبة بالقاهرة، والذي يترأس وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.