استعدادا لاحتفالات الكريسماس.. وصول موكب بطريرك القدس للاتين إلى بيت لحم

وصل موكب بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسبالا، إلى مدينة بيت لحم، اليوم السبت، إيذانا ببدء احتفالات الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد.

وجرى استقبال رسمي للبطريرك الذي رافقه المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية ووجهاء الرعية، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومدير عام الشرطة ثابت السعدي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكان الموكب البطريركي انطلق من دار البطريركية في البلدة القديمة بالقدس وصولا إلى بيت لحم.

ويترأس بيتسبالا قداس عشية عيد الميلاد (منتصف الليل) في كنيسة القديسة كاترينا للاتين، المحاذية لكنيسة المهد.

وفي وقت سابق، وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استقبل عباس في قصر الرئاسة، فعاليات مدينة بيت لحم، وتنظيم حركة "فتح" في المدينة، كما استقبل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وقادة الأجهزة الأمنية، ووزيرة الصحة مي الكيلة.

واطلع الرئيس الفلسطيني، على أوضاع المحافظة، مؤكدا أهمية العمل لدعم صمود المواطنين، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتطبيق سيادة القانون.

كما شارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، رافقه رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس رمزي خوري.

وترأس القداس، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سني إبراهيم عازر، وراعي كنيسة الميلاد اللوثرية في بيت لحم القس منذر إسحق، وذلك بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية منذ قليل.