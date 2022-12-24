أقباط من أجل الوطن: في عيد الميلاد نرجو من الله أن يحفظ مصر

تقدم الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة كريم كمال ونائبه رئيس الاتحاد ولاء عزيز والأمين العام للاتحاد محب شفيق بخالص التهاني إلى أصحاب القداسة والغبطة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والبابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والبطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك والبطريرك يوسف الأول العبسي بطريرك أنطاكيا والإسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك والبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريك بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك والبطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك والبطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والقرن الإفريقي وإلى جميع مطارنة وأساقفة وكهنة وشعب هذه الكنائس بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

وقال الاتحاد العام في بيان له: وفي هذه المناسبة الجليلة نرجو من الله أن يحفظ مصر العزيزة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يعم السلام والأمان سوريا ولبنان والسودان واليمن وليبيا والعراق كل الوطن العربي وكل أرجاء العالم كما نتضرع إلى الله أن يرفع عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء، والوباء، والفناء والجلاء، وسيف الأعداء.

ويصلى قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.