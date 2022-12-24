الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة أم و3 متهمين آخرين بقتل نجلها في مركز الزرقا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات دمياط غدًا السبت، محاكمة أربعة متهمين وذلك لاتهامهم  نجل أحد المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بمساعدة شقيقه ونجليه. في مركز الزرقا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي قسم شرطة مركز الزرقا التابع لمحافظة دمياط، بلاغا أفاد وصول جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابات متفرقة نتيجة جروح طعنية، إضافة إلي إصابات بالرأس نتيجة تعرضه لضربات قوية بآلة حادة، وقد فارق الحياة أثناء وصوله المستشفي.

 

وعلى الفور تحركت قوة أمنية لموقع الحدث، والتي تمكنت من ضبط أربعة متهمين هم والدة المجني عليه وشقيقه ونجلي شقيق المجني عليه، وتم اقتيادهم لمقر مركز شرطة الزرقا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.

 

وروي شهود عيان أن شقيق المجني عليه قد نوع بقتله بسبب خلافات مالية، مؤكدين أنه تم عقد جلسات عرفية في محاولة لحل الأزمة وديا غير أن الجاني قد توعد بقتل شقيقه بسبب تلك الخلافات، وأضاف الشهود أيضا أنه يوم الواقعة تفاجئ الأهالي بسماع أصوات مشاجرة داخل منزل المجني عليه، غير أن والدته قامت يغلق باب المسكن الخاص بهم لمنع الأهالي من إنقاذ نجلها، موضحين أنهم لم يتمكنوا من الدخول لهذا السبب إلا بعدما انتهت الواقعة. 

 

وأكدت زوجة المجني عليه أن الجاني قام بإحضار آلة حادة " سكين" كما أن والدة المجني عليه قامت بالتعدي عليه مستخدمة قطعة خشبية، فضلا عن قيام نجلي الجاني بالتعدي علي زوجها مستخدمين الات حادة، مؤكدة أنهم أنهالوا عليه ضربا حتي فارق الحياة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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