تفاصيل مقتل شاب على يد والده في القليوبية

كشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن القليوبية، تفاصيل مقتل شاب على يد والده بسبب الخلافات الأسرية بمركز ومدينة قليوب، حيث تبين مناصرة المجني عليه لوالدته وإقامته معها، كما تبين أن المتهم وفق أقوال الأم في المحضر يعاني من مرض نفسي.

وبالفحص من أجهزة المباحث تبين وجود جثة "عبد الله ع ع" 17 سنة، وتبين وجود إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة.

وبسؤال والدة المجني عليه اتهمت والد المجني عليه "عمرو ع ا"، سائق توك توك، ومقيم قرية كوم أشفين دائرة قليوب، بارتكاب الواقعة، حيث أقرت بوجود بعض الخلافات الأسرية بينهما، وعلمها من بعض الأهالي بمشاهدة زوجها حال سيره بالشارع وملابسه ملطخة بآثار دماء.

وأضافت أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ومعتاد التردد عليها لمحاولة عودتها لمنزله والتحصل على مبالغ مالية.

فيما كلفت أجهزة الأمن بالقليوبية البحث الجنائي بضبط المتهم والتصريح بدفن جثة القتيل بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وكشفت مناظرة جثة المتوفي، أنها ملقاة على البطن على الأرض داخل مسكنه ويرتدي فانلة حمالة، ووجود آثار ذبح حول العنق وآثار غزيرة مما أدى إلى وفاته.

وكلفت وحدة المباحث للتحري عن الواقعة وضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر المحضر رقم 6071 ادارى المركز 2022.