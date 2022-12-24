الرئيس الفلسطينى يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي.

واستقبل الرئيس عباس في قصر الرئاسة الفلسطينية، فعاليات مدينة بيت لحم، وتنظيم حركة فتح في المدينة، كما استقبل وزير الداخلية الفلسطينى اللواء زياد هب الريح، وقادة الأجهزة الأمنية، ووزيرة الصحة مي الكيلة.

كما اطلع الرئيس أبومازن على أوضاع المحافظة، مؤكدًا أهمية العمل لدعم صمود المواطنين، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتطبيق سيادة القانون، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يطلقون رسالة عيد الميلاد المجيد

وأطلق بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس رسالة عيد الميلاد المجيد، الخميس الماضى، والتي جاءت كالآتي:

نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، نقدم سلامنا إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم بنفس مشاعر الرهبة والاندهاش التي عاشها الأشخاص المتواجدون في بيت لحم عند ميلاد ربّنا ومخلّصنا يسوع المسيح.

كما أعلن القديس يوحنا الإنجيلي لاحقًا، عن أنّ مجد الله تجلّى في ميلاد المسيح، الكلمة الذي صار جسدًا، ممتلئًا بالنعمة والحق، كاشفًا عن محبّة الله العميقة والثابتة للبشريّة، هذه المحبّة التي من خلالها تنازل الله وولد بين البشر، كاملًا في لاهوته وكاملًا في ناسوته.

وأضافوا في عمل الرحمة هذا، تضامن السيد المسيح مع معاناة العالم، وتحمّل مع العائلة المقدسة اضطرابات الحياة العديدة تحت الاحتلال، وقد شملت تهديدات ومخاطر ناجمة عن العنف، والتسجيل القسري، وتشريد الأسرة المقدسة، وتحويل أفرادها إلى لاجئين في أرض غريبة، ما زالت أحزان ومتاعب مماثلة تصيب العالم في عصرنا هذا، سواء كانت في أوكرانيا أو أرمينيا أو سوريا، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وفي جميع أنحاء الأرض المقدسة لذا، نعبّر عن اهتمامنا الخاص بالمسيحيين الذين بقوا في أرض ميلاد ربنا، لأننا ملتزمون برعايتهم.