مراسل «القاهرة الإخبارية»: إقامة كردون أمنى كبير بمداخل ومخارج العاصمة الفرنسية

كشف الإعلامي أحمد أبوزيد، عن تطورات الحالة الصحية لخالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بعد إصابته اليوم خلال تغطيته احتجاجات الجالية الكردية بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا أنه بخير كما كشف عن آخر تطورات الوضع بباريس.

عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة

وقال خالد شقير، في مداخلة للنشرة الإخبارية، بقناة "القاهرة الإخبارية، إن بعض المناطق في العاصمة الفرنسية أقامت كردونًا أمنيًا كبيرًا للمداخل والمخارج التي من الممكن أن تؤدي لساحة الجمهورية، وشهدت المظاهرات العديد من عمليات الكر والفر وإطلاق الأعيرة المسيلة للدموع.

وأضاف، أن بعض المدن الفرنسية الأخرى الأجواء فيها صعبة وملتهبة، مشيرًا إلى أن هناك اعتراضات للمتظاهرين والصحفيين بالقنابل المسيلة للدموع.

وأكد أنه رغم ما يحدث في الشارع من حراك ومشاغبات، فإن قائد الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس التقى مجموعة من رؤساء الجمعيات الكردية، وتحدث حول أهمية الالتزام بالقانون، وكان هناك التزام حتى خروج بعض المشاغبات، مؤكدًا أن هناك عنفًا شديدًا للمتظاهرين وحاولت الشرطة امتصاص غضبهم ولم يكن أمامها إلا إطلاق القنابل المسيلة للدموع.