يوم رياضى لأعضاء نادى النادى بشيراتون (صور)

نظمت إدارة الأحداث في نادي النادي شيراتون، يومًا رياضيًا للأعضاء بالتنسيق مع النشاط الرياضي.

جاء اليوم الرياضي بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لممارسة النشاطات الخاصة بالأكاديميات، بهدف توسيع قاعدة النشاط الرياضي بين الأعضاء.

وشارك شباب وأعضاء النادي في المسابقات المختلفة والتى تضمنت كرة القدم، وتنس وكرة السلة وكرة اليد بجانب بعض المسابقات الترفيهية للأطفال.

وأعرب أعضاء النادي عن سعادتهم بنجاح هذا اليوم الرياضي، وأهمية هذه الأنشطة في استثمار أوقات الفراغ التي تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وخلق روح المسئولية الاجتماعية لدى شباب وأطفال النادي، وأن إقامة مثل هذه الفعاليات أمر هام للغاية.

كما قدموا الشكر لمجلس الأمناء وإدارة نادي النادي على رعاية اليوم الرياضي، مطالبين بالاستمرار في احتضان هذه الفعاليات الناجحة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد تفقد فرع نادي النادي بشيراتون لمتابعة معدلات التشغيل والوقوف على تطورات سير العمل والمنشآت داخل النادي.

شملت الجولة تفقد الملاعب متعددة الأغراض والصالات المختلفة لكل اللعبات، والنادي الاجتماعي وحمامات السباحة وصالات الجيم المخصصة للسيدات والرجال، والمنطقة الترفيهية للأطفال وقاعات الأفراح والاجتماعات والمحال التجارية والجراج.

أكد وزير الشباب والرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيًا واجتماعيًا متميزًا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن سلسلة فروع نادي النادي بالسادس من أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، إضافة كبيرة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر.

ويضم نادي النادي بشيراتون "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضي، ملاعب الأسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعي والأماكن المخصصة للأسر والعائلات"، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه ومسرح مكشوف.

ويواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لكل فروع نادي النادي من أجل الاطمئنان على سير العمل، وتقديم ملاحظاته والتشاور مع مجالس الأمناء من أجل تقديم كافة الخدمات الرياضة لكل الأعضاء العاملين في ظل الإقبال الشديد على سلسلة فروع نادي النادي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

حضر الجولة اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، المهندسة داليا رضا مدير عام الإدارة الهندسية.