نائب محافظ سوهاج يشارك 600 شاب وفتاة في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، للمشاركة في فعاليات احتفالية الشباب والرياضة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، واليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ سوهاج، بحضور اللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وقيادات المديرية .

وبدأت فعاليات الاحتفال بماراثون للمشي تحت شعار "لا للفساد"، بمشاركة 400 شاب وفتاة، حيث بدأ الماراثون من أمام تمثال رفاعة الطهطاوي بمدينة ناصر، مرورا بمتحف سوهاج القومي، وديوان عام المحافظة، حتى ستاد سوهاج الرياضي.

كما تفقد نائب محافظ سوهاج العروض الرياضية والترفيهية لذوي الهمم باستاد سوهاج الرياضي بمشاركة 200 شاب وفتاة، منها "مباراة كرة طائرة جلوس، وعروض رياضية بالطوق، ومسابقة لقفز الحواجز بالكرة " .

ونقل القاضي تهنئة المحافظ لذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي لهم، مؤكدا اهتمام المحافظة الدائم بذوي الهمم، وتقديم أوجه الدعم لهم، مشيدا بما شاهده من فعاليات وألعاب لتنمية مهاراتهم، ووسائل تعليمية وترفيهية مختلفة .

كما أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم 9 رحلات توعية سياحة لـ 500 طالب وطالبة بـ 20 مدرسة من مختلف قرى ومدن المحافظة، نظمتها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في الفترة من منتصف أكتوبر الماضي وحتى منتصف ديسمبر الجاري، ضمن برنامج التوعية السياحية لطلاب المدارس، والذي أعدته المحافظة بواقع رحلة كل أسبوع، حتى أبريل العام المقبل؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم كذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول السياحة في سوهاج بإدارتي المنشاة والمراغة التعليمية، مشيرا إلى أن تلك الندوات استهدفت 1200 طالب بعدد 12 مدرسة حتى الآن، لافتا إلى استمرار ندوات التوعية السياحية بالمدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وكافة فئات المجتمع.