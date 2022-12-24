الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة مفتش آثار إمبابة السابق ومحام بتهمة تقاضى رشوة

محاكمة
محاكمة

حجزت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة مفتش آثار إمبابة السابق وسيدة أعمال ومحام و6 آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة برشوة آثار إمبابة، لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق عن أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين، للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد الاتفاق بين مفتش آثار إمبابة والمتهمين، وتم ضبط المتهم أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين، حيث فوجئ المتهمون بوجود رجال هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحفظ على المتهمين والأوراق التي تثبت الواقعة، وكذلك المستندات التي تثبت وجود شواهد أثرية فى قطعة الأرض.

جنايات مركز محكمة جنوب الجيزة محاكمة مفتش آثار

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