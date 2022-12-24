السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يتفقد الإدارة العامة للتخطيط بكفر الشيخ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية بكفر الشيخ

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة، والتي تضم 4 إدارات هى إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والتي تم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، وتشمل جميع القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات .

ورافقهما خلال الزيارة كل من عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

واستمع اللواء هشام  آمنة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات الإدارة والأدوار التي تقوم بها وموقف الأحوزة والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، كما تم عرض تجربة محافظة كفر الشيخ في تحديث المخططات التفصيلية للقرى، وكذا منظومة تعديل المخططات التفصيلية لمدن وقري المحافظة، وكذلك عرض مشروعات وتصميمات إدارة التنسيق الحضاري وما تم تنفيذه منها والجاري إعداده، بالإضافة إلى مشروعات ادارة تطوير العشوائيات سواء بالمناطق غير المخططة وما تم تنفيذه والجاري اعداده للتنفيذ .

كما استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم بمتابعة مشروعات الإدارة على أرض الواقع وتنفيذها طبقا للمعايير والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بالتنسيق الحضاري ومشروعات العشوائيات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

التخطيط التنمية كفر الشيخ مواطنين تكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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