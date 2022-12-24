ضبط 3086 قضية تهرب ضريبى وأموال عامة فى أسبوع

تتصدى وزارة الداخلية بمنتهى القوة لكل المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 2996 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين»، بمبالغ مالية بلغت 3,606,096٫898 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.

وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,090,357 مليون جنيه.

كما نجحت الحملات في ضبط 90 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 204,278,166 مليون جنيه، أبرزها: ضبط 78 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات «محلية – أجنبية»، بما يعادل 95,797,166 مليون جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 متهمين، ارتكبوا 14 واقعة في مجال الاحتيال المصرفي، والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 185000 جنيه.