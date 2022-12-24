طعنها زوجها وذهب لصلاة الفجر.. كشف تفاصيل صادمة حول مقتل «سيدة الخصوص»

شهدت منطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث أن طعن مبيض محارة زوجته في رقبتها بسلاح أبيض، طعنة أودت بحياتها في الحال، إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وكشف عدد من شهود العيان بالمنطقة عن تفاصيل الواقعة، مؤكدين أنه في يوم الواقعة كان المتهم يصلي معهم صلاة الفجر، ولم تظهر عليه أي علامات تدل على قتله لزوجته، وأن الزوج منذ انتقاله للعيش في تلك المنطقة ولا أحد يعلم عنه أي شئ، غير أنه في حاله ولا يحدث أي مشاكل.

وأضاف شهود العيان أنهم سمعوا بعض المناوشات بأصوات عاليه بين الزوج وزوجته، ولم يكن أحد يتوقع أنه سيقوم بقتلها، موضحين أنهم بعد صلاة الفجر تفاجأوا بحضور رجال الشرطة واصطحاب الزوج بتهمة قتل زوجته.

وأشار شهود العيان، إلى أن الزوج من الصعيد، وأنه مستأجر الشقة منذ أشهر، وأنه معهود عنه أنه في حاله لا يكلم أحدًا ولا أحد يعلم شيئًا عنه، وأنهم كانوا لا يرون الزوجة إلا نادرًا، حيث لم يكن لها أي علاقات تربطها بسيدات أو أهالي المنطقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بوجود جثة بها ذبح بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، تبلغ 38 سنة، على يد زوجها، مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وجرى التحفظ على المتهم، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.